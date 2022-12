【有線新聞】

媒體引述消息指,美國正考慮對中國旅客收緊入境防疫措施。

彭博引述官員透露,當局關注中國近日個案增加,並質疑數據通報透明度,包括缺乏病毒基因組序列數據,擔心有新變種病毒出現,因此正與專家商討,考慮收緊中國旅客入境防疫措施。

美國目前僅要求搭乘飛機入境的外地旅客,出示兩劑或以上疫苗接種紀錄。

日本、印度、馬來西亞等地,日前已宣布收緊入境中國旅客的檢疫措施。

