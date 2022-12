【KTSF】

前總統特朗普的納稅紀錄本週五早上將正式公布。

這份外界好奇已久的特朗普稅務紀錄,預計週五早上9點會放入國會紀錄,然後正式公布。

眾議院的歲入委員會其實拿到這份紀錄已有一段時間,但不確定是否應該要對大眾公布,因為許多共和黨人認為,這屬於個人隱私,不應公布。

特朗普也是自福特總統後,第一個非自願公布自己稅務紀錄的總統。

