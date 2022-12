【KTSF 朱慧琪報導】

鑑於灣區受大氣河風暴侵襲太浩湖一帶,也將會迎來多達8英呎的新雪,目前當局不建議民眾前往該區。

國家氣象局對太浩湖地區發出冬季風暴預警,生效時間由週三晚至本週六晚,預計當地12小時內,至少有6英尺的大雪,或24小時內至少有8英尺的大雪,能見度低,風力時速至少為35英里。

氣象局也對太浩湖山區附近海拔7千英尺以下的地區發出洪水預警(Flood Watch),時間是週五至週六晚,紅色預警意味著會有暴雨。

當局不建議民眾前往該區,強風可能造成的樹木倒塌,以及可能山路會形成黑冰,令駕駛人士有危險,特別在早上和晚上。

在太浩湖不同的滑雪場,都因纜車滿佈霜冰,導致多個滑雪場一度延誤開放。

