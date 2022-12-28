航班被取消旅客改為租車回家 租車公司供不應求

【KTSF 林子皓報導】

受到冬季風暴影響，全國許多班機都取消，面對趕著回家卻等不到班機的人，有人改成選擇租車，一路開車回家，這也讓租車公司供不應求。

在經歷三天的航班取消後，Aaron Guadarrama決定放棄搭飛機回家。

Guadarrama說：「很沮喪，跟這裡人都一樣

週二他開始在聖荷西國際機場的租車處排隊，找些跟他一樣志同道合的朋友。

他心裡已經決定要開車回家，一路開回德州的Austin。

Guadarrama說：「如果我等，然後又錯過重新訂位的機會，還可能要再等個2、3、4天，我已錯過三天工作，我太太也一樣

隨著像是西南航空在全國數千航班取消，租車需求暴增到天上。

Guadarrama說：「所以我唯一的選擇是開車回家，因為再等就要等到1月1號了，很多的預訂都是要去別州的

有些人是打算開車回家，但還有人更辛苦的，就像Julie Schevlein，他星期二飛到灣區，然後計劃租車到Santa Cruz。

Schevlein說：「我們以為運氣真好，到這邊了，結果一到租車處，所有車都租光了，因為所有班機被取消的人，都保留了其租車

她跟先生在加州的第一天不是去海邊，而是在機場這渡過。

Schevlein說：「是啊，我們已浪費幾乎一天了，希望今晚能到得了旅館，所以不知道如果沒有車，我們能不能取消預定

相比起來，那怕得多開幾天車，Guadarrama開心多了，因為終於可以回家了*

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。