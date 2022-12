航班被取消旅客改為租車回家 租車公司供不應求

【KTSF 林子皓報導】

受到冬季風暴影響,全國許多班機都取消,面對趕著回家卻等不到班機的人,有人改成選擇租車,一路開車回家,這也讓租車公司供不應求。

在經歷三天的航班取消後,Aaron Guadarrama決定放棄搭飛機回家。

Guadarrama說:「很沮喪,跟這裡人都一樣

週二他開始在聖荷西國際機場的租車處排隊,找些跟他一樣志同道合的朋友。

他心裡已經決定要開車回家,一路開回德州的Austin。

Guadarrama說:「如果我等,然後又錯過重新訂位的機會,還可能要再等個2、3、4天,我已錯過三天工作,我太太也一樣

隨著像是西南航空在全國數千航班取消,租車需求暴增到天上。

Guadarrama說:「所以我唯一的選擇是開車回家,因為再等就要等到1月1號了,很多的預訂都是要去別州的

有些人是打算開車回家,但還有人更辛苦的,就像Julie Schevlein,他星期二飛到灣區,然後計劃租車到Santa Cruz。

Schevlein說:「我們以為運氣真好,到這邊了,結果一到租車處,所有車都租光了,因為所有班機被取消的人,都保留了其租車

她跟先生在加州的第一天不是去海邊,而是在機場這渡過。

Schevlein說:「是啊,我們已浪費幾乎一天了,希望今晚能到得了旅館,所以不知道如果沒有車,我們能不能取消預定

相比起來,那怕得多開幾天車,Guadarrama開心多了,因為終於可以回家了*

