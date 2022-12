滯留旅客欲訂其他航空公司機票 發現機票價格飆升

【KTSF 張擎鳳報導】

西南航空連日來取消大量航班,導致大批乘客滯留機場,有心急想回家的旅客,想訂其他航空公司的機票,豈料機票價格飆升,有航空公司就宣佈將對某些航線的機票設價格上限,讓滯留的旅客可以回家。

西南航空週二和週三取消合共超過5千個航班,根據航班追蹤網站FlightAware,西南航空週四還有2千多班機已取消。

連日來取消大量航班,導致大批乘客滯留機場,有心急想回家的旅客,想訂其他航空公司的機票,豈料機票價格飆升。

例如,有滯留的旅客想訂由南加州聖地牙哥飛往佛羅里達州奧蘭多的單程機票,在網上搜尋後發現,美國航空(American Airlines)、達美(Delta)和聯合航空(United)的機票價格都超過2千元。

有網民批評,這幾間航空公司不道德,美國航空公司隨即回應指,為幫助滯留的旅客回家,將對往返特定城市的航班票價設置價格上限。

聯合航空也表示,即日起至週六,會對一些航線票價設置上限。

