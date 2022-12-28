西南航空營運系統崩潰 週三再取消2,500航班

【KTSF 歐志洲報導】

西南航空的營運系統崩潰，根據CNN的報導，週三再有2,500個航班取消，從上週四以來，西南航空已經取消了超過15,000個航班。

旅遊專家建議，受到影響的乘客，必須立即採取的行動。

西南航空目前受到各方的嚴格審查中，從受到滯留的顧客，到聯邦政府。

聯邦交通部長布提捷（Pete Buttigieg）說：「”崩潰”是正確的形容詞，這是個不能接受的狀況，我要清楚表明，交通部將要西南航空對事態負責，解決這次問題之後，要確保不會重演。」

西南航空指，引發這些旅遊災難的是惡劣的冬天暴風雪天氣、排得滿滿的飛行表，還有自身的過時系統。

西南航空總裁Bob Jordan說：「我們正竭盡所能恢復正常運作，也懇求大家聽我道歉。」

其他航空公司似乎從惡劣天氣中恢復營運，但是西南航空週三再取消2300個航班，公司也承認問題還會持續幾天。

至於那些受影響而滯留的旅客，專家表示，必須立即和另一家航空公司定位，西南航空的政策是，他們不會幫乘客這麼做。

AA美國航空和聯合航空也聲明，在西南航空飛行的路線為機票票價設上限。

Scott’s Cheap Flights飛行專家Scott Keyes說：「不要拖，等得越久，選擇的機會就越少。」

要是使用信用卡買機票的話，可以檢查是否有旅遊保障，因為可以取回數百元。

Keyes說：「還有保留收據，西南航空表示會付出合理的報銷要求。」

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