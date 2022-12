西南航空營運系統崩潰 週三再取消2,500航班

【KTSF 歐志洲報導】

西南航空的營運系統崩潰,根據CNN的報導,週三再有2,500個航班取消,從上週四以來,西南航空已經取消了超過15,000個航班。

旅遊專家建議,受到影響的乘客,必須立即採取的行動。

西南航空目前受到各方的嚴格審查中,從受到滯留的顧客,到聯邦政府。

聯邦交通部長布提捷(Pete Buttigieg)說:「”崩潰”是正確的形容詞,這是個不能接受的狀況,我要清楚表明,交通部將要西南航空對事態負責,解決這次問題之後,要確保不會重演。」

西南航空指,引發這些旅遊災難的是惡劣的冬天暴風雪天氣、排得滿滿的飛行表,還有自身的過時系統。

西南航空總裁Bob Jordan說:「我們正竭盡所能恢復正常運作,也懇求大家聽我道歉。」

其他航空公司似乎從惡劣天氣中恢復營運,但是西南航空週三再取消2300個航班,公司也承認問題還會持續幾天。

至於那些受影響而滯留的旅客,專家表示,必須立即和另一家航空公司定位,西南航空的政策是,他們不會幫乘客這麼做。

AA美國航空和聯合航空也聲明,在西南航空飛行的路線為機票票價設上限。

Scott’s Cheap Flights飛行專家Scott Keyes說:「不要拖,等得越久,選擇的機會就越少。」

要是使用信用卡買機票的話,可以檢查是否有旅遊保障,因為可以取回數百元。

Keyes說:「還有保留收據,西南航空表示會付出合理的報銷要求。」

