西南航空再取消數千航班 聯邦運輸部長表關注

節日搭機出行的惡夢尚未結束,近日大批班機取消,航班一片混亂的西南航空,週二仍有七成的班機取消,最糟的是,這樣的情況可能持續到明年新年,聯邦運輸部長布提捷(Pete Buttigieg)也向西南航空高層表達關切,並警告將會究責。

西南航空在聖誕出行高峰期間運作癱瘓,繼週一取消近3千個航班後,週二又取消超過2650個航班,至於週三還有近2600個航班會取消,而且不知道何時能重新訂位,事件導致旅客怨聲載道,該公司成為眾矢之的,布提捷週二直接與西南航空執行長Bob Jorden通話。

布提捷說:「我可以看得出來西南航空,甚至無法定位他們自己的機組員,而且也不管乘客和其行李,我向他們CEO表達我們的期待,他們必須超越正常標準照顧乘客,並且就此事態說明。」

布提捷在接受CNN訪問時,除了批評西南航空系統完全崩潰,也警告將會追究責任。

西南航空執行長Bob Jorden為事件道歉,他告訴華爾街日報,目前到新年期間,只能維持3分之1航班運作,該公司將責任歸咎於冬季風暴導致。

西南航空發言人Jay McVay說:「我們竭盡所能,應對當前所面臨的挑戰。」

不過同樣要應對冬季風暴,以週一取消3100多個航班為例,西南航空就佔超過2650個航班,其他航空公司加起來僅數百個航班,到底西南航空這次系統崩潰的問題出在哪裡?

西南航空機長工會就說,真正的問題在於排班軟體太老舊過時了。

Mike Santoro 機長/西南航空機長協會副會長說:「我們已經告訴公司好多年了,我們的軟體不能持續追蹤,所以公司不知道我們在哪裡,也不知道我們的飛機在哪裡。」

機長自己都表示,這是他從業16年來最混亂的情況,不僅旅客生氣,機長們也感到沮喪。

目前聯邦運輸部已就事件展開調查,西南航空發給員工的訊息表示,已經知道排班和科技問題,並承諾會致力於將系統現代化。

