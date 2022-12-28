西南航空再取消數千航班 聯邦運輸部長表關注

December 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

節日搭機出行的惡夢尚未結束，近日大批班機取消，航班一片混亂的西南航空，週二仍有七成的班機取消，最糟的是，這樣的情況可能持續到明年新年，聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）也向西南航空高層表達關切，並警告將會究責。

西南航空在聖誕出行高峰期間運作癱瘓，繼週一取消近3千個航班後，週二又取消超過2650個航班，至於週三還有近2600個航班會取消，而且不知道何時能重新訂位，事件導致旅客怨聲載道，該公司成為眾矢之的，布提捷週二直接與西南航空執行長Bob Jorden通話。

布提捷說：「我可以看得出來西南航空，甚至無法定位他們自己的機組員，而且也不管乘客和其行李，我向他們CEO表達我們的期待，他們必須超越正常標準照顧乘客，並且就此事態說明。」

布提捷在接受CNN訪問時，除了批評西南航空系統完全崩潰，也警告將會追究責任。

西南航空執行長Bob Jorden為事件道歉，他告訴華爾街日報，目前到新年期間，只能維持3分之1航班運作，該公司將責任歸咎於冬季風暴導致。

西南航空發言人Jay McVay說：「我們竭盡所能，應對當前所面臨的挑戰。」

不過同樣要應對冬季風暴，以週一取消3100多個航班為例，西南航空就佔超過2650個航班，其他航空公司加起來僅數百個航班，到底西南航空這次系統崩潰的問題出在哪裡？

西南航空機長工會就說，真正的問題在於排班軟體太老舊過時了。

Mike Santoro 機長/西南航空機長協會副會長說：「我們已經告訴公司好多年了，我們的軟體不能持續追蹤，所以公司不知道我們在哪裡，也不知道我們的飛機在哪裡。」

機長自己都表示，這是他從業16年來最混亂的情況，不僅旅客生氣，機長們也感到沮喪。

目前聯邦運輸部已就事件展開調查，西南航空發給員工的訊息表示，已經知道排班和科技問題，並承諾會致力於將系統現代化。

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