一架大峽谷觀光直升機,在拉斯維加斯地區的機場硬著陸,造成7人受傷。

Boulder市發言人表示,週二一架大峽谷觀光直升機,在Boulder市機場硬著陸,機師和6名乘客被送往拉斯維加斯和Henderson的醫院接受治療,沒有生命危險。

聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會確定,營運直升機的是拉斯維加斯的Papillon Grand Canyon直升機空中旅遊公司。

該公司未有對這事件作出回應。

