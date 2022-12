【KTSF 朱慧琪報導】

強烈冬季風暴導致東灣San Ramon一間體育用品店的屋頂倒塌,幸好無人受傷。

警方清晨時份接報指,San Ramon Crow Place的體育用品店BIG 5屋頂倒塌。

目擊者說:「看上去基礎設施很好,我只知道那天很多雨水,但雨水流動順暢,我估計屋頂只是日久失修。」

事件中無人受傷,當局出動了消防隊、城市建築檢查員和PG&E,在檢查期間,附近的商店也需要關閉,並敦促市民避免前往該區。

