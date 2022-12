明年國家公園哪幾天可免費入場

【KTSF 毛皓延報導】

國家公園管理局每年都有幾天免費開放全國所有的國家公園,2023年有哪幾天免費呢?

全國有超過400個國家公園,包括加州的優山美地及死亡谷國家公園,這些國家公園在2023年將一如以往,有幾天是免費入場,分別是1月16日馬丁路德金紀念日、4月22日、8月4日、9月23日,及11月11日退伍軍人節。

根據國家公園管理局,免費的只是入場費,市民屆時到訪可能會有額外的費用,例如是導遊團、露營和交通等費用。

市民到訪前可先到國家公園的網站查閱更多資料,及了解屆時是否有道路或行山徑關閉。

加州的國家公園,包括有Muir Woods、Joshua Tree及Sequoia國家公園等等。

