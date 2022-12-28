明年國家公園哪幾天可免費入場

【KTSF 毛皓延報導】
國家公園管理局每年都有幾天免費開放全國所有的國家公園，2023年有哪幾天免費呢？
全國有超過400個國家公園，包括加州的優山美地及死亡谷國家公園，這些國家公園在2023年將一如以往，有幾天是免費入場，分別是1月16日馬丁路德金紀念日、4月22日、8月4日、9月23日，及11月11日退伍軍人節。
根據國家公園管理局，免費的只是入場費，市民屆時到訪可能會有額外的費用，例如是導遊團、露營和交通等費用。
市民到訪前可先到國家公園的網站查閱更多資料，及了解屆時是否有道路或行山徑關閉。
加州的國家公園，包括有Muir Woods、Joshua Tree及Sequoia國家公園等等。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment