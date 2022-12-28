Mountain View警方拘捕一男子 涉嫌劫車兼綁架兩童

【KTSF 毛皓延報導】

南灣Mountain View警方拘捕一名28歲男人，指他涉嫌在聖誕節綁架兩名兒童。

Mountain View警方在星期日晚上約7點半接報，一名女事主向警員表示，她當時在Dana街夾Castro街的一間超級市場內買食物，而她兩名分別7歲及13歲的女兒就留在車裡。

警方表示，這個時候，曾在同一超級市場內的28歲疑犯Francisco Reynoso，涉嫌駛走事主的車。

坐在後座的兩名女童開始尖叫，之後疑犯叫她們下車，他放下兩個女童後逃去。

警員追尋涉案車輛去到Palo Alto，並在Wilton Avenue夾Orinda街截停疑犯，疑犯涉嫌危害兒童、綁架及劫車被警方拘捕，羈押在Santa Clara縣監獄，事件中沒有人受傷。

Mountain View警察隊長Scott Nelson指出，案發後調度員及巡警迅速採取行動，為他們感到驕傲，亦感激沒有人受傷。

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