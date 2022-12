Mountain View警方拘捕一男子 涉嫌劫車兼綁架兩童

【KTSF 毛皓延報導】

南灣Mountain View警方拘捕一名28歲男人,指他涉嫌在聖誕節綁架兩名兒童。

Mountain View警方在星期日晚上約7點半接報,一名女事主向警員表示,她當時在Dana街夾Castro街的一間超級市場內買食物,而她兩名分別7歲及13歲的女兒就留在車裡。

警方表示,這個時候,曾在同一超級市場內的28歲疑犯Francisco Reynoso,涉嫌駛走事主的車。

坐在後座的兩名女童開始尖叫,之後疑犯叫她們下車,他放下兩個女童後逃去。

警員追尋涉案車輛去到Palo Alto,並在Wilton Avenue夾Orinda街截停疑犯,疑犯涉嫌危害兒童、綁架及劫車被警方拘捕,羈押在Santa Clara縣監獄,事件中沒有人受傷。

Mountain View警察隊長Scott Nelson指出,案發後調度員及巡警迅速採取行動,為他們感到驕傲,亦感激沒有人受傷。

