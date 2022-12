再有大氣河風暴吹襲灣區 料降雨至明年

【KTSF 毛皓延報導】

受到大氣河風暴吹襲,灣區在過去幾日都下大雨,週三終於停雨,但國家氣象局預測,未來幾天會再次下雨,一股大氣河風暴週三晚開始逐漸靠近灣區。

根據國家氣象局,東灣奧克蘭(屋崙)週二錄得2.12吋降雨量,打破2004年同日1.86吋的紀錄。

國家氣象局指,另一股大氣河風暴週三晚開始逐漸靠近灣區,意味未來幾天,可能會為灣區帶來一吋至6吋的降雨量。

國家氣象局預測,北灣週三晚開始會有微雨,雨帶週四將會覆蓋整個灣區,直至年尾。

預測星期六早上會錄得最多降雨量,雨帶之後會開始向南移。

國家氣象局指,在大除夕當晚仍然會有雨,但屆時雨勢就較弱。

預測週日元旦天晴,但之後幾天會繼續有雨,同時氣溫會顯著下降。

國家氣象局表示,這股風暴有機會造成水浸、泥石流及大樹倒塌,構成危險的道路情況。

