明年4月1日將有多達1,800萬人失去Medicaid醫保

【KTSF 張麗月報導】

國會上星期表決通過1.7萬億元的政府開支法案之後,原本在疫情期間享有聯邦低收入醫保Medicaid的人士,將於明年4月1日失去Medicaid,估計有多達1,800萬人受到影響。

這項立法是在疫情期間實施,屬於公共衛生緊急法案,就是禁止州份取消受益人享有Medicaid。

拜登政府一直以來都受到壓力,去取消這項緊急法案,有25名共和黨籍州長曾經致信給總統拜登,要求結束這項公共衛生緊急法案,這些州長越來越關注Medicaid的申請人數不斷膨脹。

為低收入人士而設的聯邦醫保Medicaid,全國的投保人數約有8千萬,在疫情之前,當局會定期審核Medicaid受益人,是否仍然符合資格享有這項醫保,但在疫情期間,公共衛生緊急法案推出之後,審核資格的工作就暫時叫停,從而令到2020年疫情開始以來,申請Medicaid的人數激增了2千萬人。

因此國會上星期表決通過1.7萬億元的政府開支法案,經由拜登簽署生效之後,這項公共衛生緊急法案也要結束,估計有多達1,800萬人將於明年4月1日開始失去Medicaid。

聯邦政府明年也將會逐步取消原本額外撥款資助州份,為增加的Medicaid人士提供醫保。

