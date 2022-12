香滿樓海鮮酒家將租約期滿結業 食客表不捨

【KTSF 尹晉豪報導】

位於Millbrae捷運(BART)旁的香滿樓海鮮酒家,宣佈將在年底租約期滿時結業,食客紛紛表示不捨。

坐落在Millbrae Ave上的香滿樓海鮮酒家,從1989年開張以來,一直都是Millbrae市的中式地標,招牌也相當顯眼。

當你穿過這橋走進裡面後,可以發現其濃厚中式風格的內外裝潢,餐廳主打粵菜、海鮮和點心,最多可容納550位食客。

根據香滿樓張貼的告示,酒家因租約在年底期滿,由下年1月1日起暫停營業。

香滿樓總經理邱先生說:「我們沒有方向,打算退休,不再做了,打算不做了,我們租約到期,那我們沒有簽,準備退休,其他也不太清楚了,多謝食客的支持和捧場,全靠他們,如果沒有他們支持,都唔會捱到今日。」

食客們表示,在餐廳有許多和親友相聚的回憶。

食客Maya說:「幾個月前我們在這裡,慶祝我祖母的75歲生日,聚會很大型很有趣,我祖母喜歡中菜。」

有食客就聯同好朋友在門牌前拍照,為多年的友誼和回憶,留住最美一刻。

薜小姐說:「之前就不知道關門,但現在知道他們關門,覺得不開心,不是太舒服,那我上星期來飲茶,就知道它們本月底結業,我們畢竟住在灣區30幾年,這間餐館不錯,廚房和員工態度很好,來了好多年,從一開始,那橋還未有的時候,已經來這裏,所以真是一個難忘的回憶。」

