香滿樓海鮮酒家將租約期滿結業 食客表不捨

【KTSF 尹晉豪報導】

位於Millbrae捷運（BART）旁的香滿樓海鮮酒家，宣佈將在年底租約期滿時結業，食客紛紛表示不捨。

坐落在Millbrae Ave上的香滿樓海鮮酒家，從1989年開張以來，一直都是Millbrae市的中式地標，招牌也相當顯眼。

當你穿過這橋走進裡面後，可以發現其濃厚中式風格的內外裝潢，餐廳主打粵菜、海鮮和點心，最多可容納550位食客。

根據香滿樓張貼的告示，酒家因租約在年底期滿，由下年1月1日起暫停營業。

香滿樓總經理邱先生說：「我們沒有方向，打算退休，不再做了，打算不做了，我們租約到期，那我們沒有簽，準備退休，其他也不太清楚了，多謝食客的支持和捧場，全靠他們，如果沒有他們支持，都唔會捱到今日。」

食客們表示，在餐廳有許多和親友相聚的回憶。

食客Maya說：「幾個月前我們在這裡，慶祝我祖母的75歲生日，聚會很大型很有趣，我祖母喜歡中菜。」

有食客就聯同好朋友在門牌前拍照，為多年的友誼和回憶，留住最美一刻。

薜小姐說：「之前就不知道關門，但現在知道他們關門，覺得不開心，不是太舒服，那我上星期來飲茶，就知道它們本月底結業，我們畢竟住在灣區30幾年，這間餐館不錯，廚房和員工態度很好，來了好多年，從一開始，那橋還未有的時候，已經來這裏，所以真是一個難忘的回憶。」

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