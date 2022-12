聖荷西明年哪些市政議題將主導地方社會發展（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

新的一年即將到來,聖荷西有哪些市政議題,將主導未來幾個月的地方社會發展。

聖荷西市議會中,目前的兩個空缺將由誰來填補,這將是市議會在1月必須敲定的,因為第八區的市議員Sylvia Arenas選上Santa Clara縣議員,和第十區市議員Matt Mahan選上聖荷西市長,市議員將從申請人中挑選。

截至上個星期,第八區市議員有一人申請,第十區有11人申請,申請人當中,要是有超過4個現任市議員支持,將在1月底接受面試,之後要是獲得3分之2的市議員支持,就能夠填補這議席的空缺。

灣區捷運(BART)延伸到聖荷西和Santa Clara的計劃也將繼續受關注,籌備超過20年的計劃,預算已經增加到93億,這一部分的工程將在2023年秋季開始,目前的計劃將逼遷聖荷西市中心的三個商戶和十個單位的租客,工程一旦完成,聖荷西和Santa Clara將增添共四個地鐵站,新的地鐵站預計每天運載54,600個乘客。

在槍管議題上,擁槍人士從明年開始必須購買擁槍保險,以涵蓋槍支或走火事件可能造成的傷害,而每年也必須繳付$25的擁槍費,如何收取這費用,目前還沒有具體方案,但是沒有買擁槍保險的人,將面對初犯250元的罰單。

另外,聖荷西在考慮是否允許非公民在地方議題上投票。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。