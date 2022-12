香港周四起取消疫苗通、限聚令 入境免檢測

【有線新聞】

香港特區政府周四起撤銷大部分防疫措施,包括限聚令、密切接觸者的檢疫令,疫苗通行證及表列處所營運限制,口罩令就維持。政府說半年來一直部署復常,不是突如其來放寬。

持續多年的防疫措施大鬆綁,限聚令取消,食肆、表列處所營運限制亦撤銷,不再限制每枱人數,餐桌不用再隔1.5米距離。

兩星期前仍說很重要的疫苗通行證亦取消,政府說已有八成多人打三針,加上250萬人確診過,免疫屏障足夠。

當局亦不再界定密切接觸者,他們不用再檢疫、可自由出入,正檢疫的星期四可以解除。大廈停發強檢公告,檢測站繼續運作讓市民願檢盡檢。

入境旅客無論來自海外或內地,劃一抵港後毋須再做核酸檢測,政府會向他們發出健康建議,在抵港當日至之後第五日每日快測。登機前毋須填寫健康申報表,只需保存快測陰性照片。

行政長官李家超說:「交距離措施調整在過去6個月不斷進行,所以絕對不是突如其來,完全是按照我們的政策,以及整體穩中推進整個計劃,沿着我們的軌跡進行。」

醫務衞生局局長盧寵茂:「特區政府是堅持放寬,但不放棄防疫,我們呼籲市民共同合作,盡快接種疫苗,戴好口罩。」

口罩令會維持,政府解釋因為冬季流感高峰期,專家評估如果取消,會加重公營醫療系統負擔。

李家超重申現時防疫工作重點是防死亡、防重症,政府會繼續密切留意疫情數字,再檢視確診者隔離安排。

