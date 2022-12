【KTSF】

Gas Buddy預計明年美國全國平均汽油價格將低於今年,但夏季可能是每加侖4元。

目前汽油價格每加侖剛剛超過3元,比起夏天創歷史新高記錄的每加侖5元已大幅下跌。

據追踪油價的網站Gas Buddy表示,到明年5月,汽油會漲到每加侖4元。

該預測基於生產夏季配方的汽油要比較高的成本,加上更多人會在夏季駕車旅行。

