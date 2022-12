【KTSF】

通貨膨脹使雜貨食品價格普遍上漲,其中雞蛋是漲幅最大的。

美國勞工統計局表示,截至11月,今年雞蛋漲價49%,一個原因是致命的禽流感,導致家禽數量減少,尤其是火雞和下蛋母雞,再加上飼料和能源成本上升,以及高需求。

專家認為,加價高峰期已經過去,但在情況得到改善之前,預計雞蛋的價格會更高。

