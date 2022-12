【KTSF 尹晉豪報導】

涉嫌闖入國會眾議長普洛西在舊金山(三藩市)的家,並用錘子襲擊她丈夫的男子,週三出庭時否認控罪,另外他亦放棄60天內審判的權利。

舊金山地檢處對被告David DePape提出的指控,包括涉嫌企圖謀殺、入屋盜竊、以致命武器襲擊、虐老、非法禁錮和恐嚇官員的家屬,被告週三在舊金山出庭時否認所有控罪,另外他放棄在60天內接受審判的權利。

DePape還押在舊金山縣監獄,2月23日再出庭,在12月中旬的聽證會上的一段錄音中,DePape曾向調查人員表示,他需要執行一項綁架政客和名人的自殺式任務,他的未來目標名單,包括民主黨籍州長紐森和總統拜登,以及演員湯漢斯。

