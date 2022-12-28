中國BF.7新變種已在美國出現 專家指實施入境限制難阻疫情擴散

【KTSF 毛皓延報導】

美國1月起對來自中國的旅客實施入境檢疫限制，有專家指，來自中國的BF.7新變種，已經可以在美國本土找到，並指實施入境限制，無法有效阻止疫情擴散，但抗病毒口服藥Paxlovid能有效應對任何變種。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平教授指，這種新的BF.7病毒株是BA.5的延伸，BF.7當中的突刺蛋白，與其它病毒株相比變異更多，相信這種病毒株與中國近日疫情升溫有關。

陳子平說：「我們相信BF.7是中國病例激增的原因，尤其在北京，但目前中方很多資料欠奉。」

陳子平說，美國本土已有BF.7的病例，但就不太常見，他又指，要求從中國抵達美國的旅客事先做檢測，除了能提高市民意識之外，對於阻止疫情擴散並沒有太大作用。

陳子平說：「過去三年沒有太多的證據顯示，實施旅行禁制或檢測是有效的，美國已有很多病例，所以這只不過是微不足道。」

但他指，旅遊限制有機會預防變種病毒擴散，又提到新變種雖然可怕，但美國已有很多病例，很多人已經免疫，再加上抗病毒口服藥Paxlovid，對任何變種都有效，但對於政府停止免費提供Paxlovid，他認為會影響到那些沒足夠資源的市民。

陳子平說：「我希望縣府和市府能出來，嘗試填補這個一定會出現的空缺。」

陳子平表示，由於這種新的BF.7變種與BA.5有關連，所以現有的加強針，都能保護接種者免受BF.7感染，但就不是百分之百。

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