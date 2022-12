中國BF.7新變種已在美國出現 專家指實施入境限制難阻疫情擴散

【KTSF 毛皓延報導】

美國1月起對來自中國的旅客實施入境檢疫限制,有專家指,來自中國的BF.7新變種,已經可以在美國本土找到,並指實施入境限制,無法有效阻止疫情擴散,但抗病毒口服藥Paxlovid能有效應對任何變種。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授指,這種新的BF.7病毒株是BA.5的延伸,BF.7當中的突刺蛋白,與其它病毒株相比變異更多,相信這種病毒株與中國近日疫情升溫有關。

陳子平說:「我們相信BF.7是中國病例激增的原因,尤其在北京,但目前中方很多資料欠奉。」

陳子平說,美國本土已有BF.7的病例,但就不太常見,他又指,要求從中國抵達美國的旅客事先做檢測,除了能提高市民意識之外,對於阻止疫情擴散並沒有太大作用。

陳子平說:「過去三年沒有太多的證據顯示,實施旅行禁制或檢測是有效的,美國已有很多病例,所以這只不過是微不足道。」

但他指,旅遊限制有機會預防變種病毒擴散,又提到新變種雖然可怕,但美國已有很多病例,很多人已經免疫,再加上抗病毒口服藥Paxlovid,對任何變種都有效,但對於政府停止免費提供Paxlovid,他認為會影響到那些沒足夠資源的市民。

陳子平說:「我希望縣府和市府能出來,嘗試填補這個一定會出現的空缺。」

陳子平表示,由於這種新的BF.7變種與BA.5有關連,所以現有的加強針,都能保護接種者免受BF.7感染,但就不是百分之百。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。