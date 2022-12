北京市民趕辦護照為外遊作準備 旅行社稱星韓日泰香港居前五

【有線新聞】

中國國家移民管理局下月8日起,恢復審批中國公民護照申請及港澳簽證。在北京,有市民提前辦理證件為外遊作好準備,有旅行社說目前機票預訂以倍數增長。

在北京東城公安分局出入境接待大廳,星期三早上,有不少人便來辦理證件,為計劃出國旅遊做好準備。

市民李先生說:「已經三年了,疫情三年了,很(不)容易開放了,就趕緊提前將準備工作做好,所以今天我來趕緊把護照(弄好),護照已經過期了。」市民劉女士表示:「閨女在香港,她過年放假要帶上我,我說我沒有去過泰國,就去一趟泰國,現在不用(隔離)了,現在放開了。」

辦證的還有打算到香港旅遊的人,市民鄧先生說:「想去走一走,開放了,跟家裏的人去旅遊,香港啊,如果它開放的話,香港銅鑼灣這些,(香港有甚麼吸引你去?)香港環境很好,氣候也不錯。」

至於網上預約方面,國家移民局以及市公安局出入境辦理點網站都顯示,近期的預約已經爆滿,要到下月中先有名額。

有旅遊社指,對比政策公布前,平台的搜索量暴增了六倍,機票預訂亦有所提升。

旅遊平台相關負責人閔蔚遠表示:「這個就是可以讓我們看出來,其實很多人非常渴望去旅遊,然後也渴望在春節,他們想要找哪些目的地,可以去帶他們一家人去Happy(開心)去enjoy(享受)。我們從12月27號上午的數據來看,我們中國內地出境機票的訂單,環比26日同期有一個大幅的增長,然後我們已經看到,其實像新加坡、南韓、中國香港、日本、泰國的一些機票,是在我們的數據當中是排在前幾位的。」

旅行社預計,春節期間會有更多人選擇出國旅遊,目前已經與不同地方的旅行社洽談旅遊配套,例如當地酒店及行程安排。

