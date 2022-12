紐約州Buffalo市下雪逾8呎 軍警人員禁民眾開車外出

【KTSF 張麗月報導】

強烈暴風雪侵襲美國東岸和東南部等多個州,紐約州西部受冰雪吹襲最嚴重,其中Buffalo市下雪超過8呎,當地要出動軍警人員,在積雪的路面強制執行出行禁令,民眾不可以隨便開車外出,全國至今有最少52人死亡,航空交通仍然大混亂。

北極寒流橫掃美國多個州,包括紐約和科羅拉多州,到週二下午,全國約有3千航班取消,當中大約2,500班機屬於西南航空,另外有超過3,800班機延誤。

受這股特大暴風雪侵襲最嚴重的是紐約州第二大城市Buffalo,到週二早上為止,已經下雪超過8呎。

雖然Buffalo近郊的道路和附近地區大部份公路重開,但Buffalo市所在的Erie縣當局警告說,由於太大雪,路面極度危險不能開車,當局週二要調派軍警人員駐守在Buffalo市的出入口,和一些主要十字路口,強制執行出行禁令,禁止民眾開車外出,否則會收到罰單,當局形容現時的情況仍然極度危險。

Erie縣行政官Mark Poloncarz說:「如果你設法進入Buffalo市,請讓路,除非你是緊急人員、現場救援人員、獲緊急授權人士,因為現時仍然非常危險,情況很困難。」

Erie縣當局正設法運送燃料給緊急救援人員,以及將雜貨物品運送到超市。

