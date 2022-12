聯邦最高法院裁定第42條公共衛生法令在訴訟期間將繼續實施

【KTSF】

聯邦最高法院週二裁定,第42條公共衛生法令在訴訟期間將會繼續實施,這項裁決結果,也讓很多在美墨邊境等待該法令失效的無證人士失望,對於法庭的裁決,拜登總統回應稱,會繼續執行該法律,但認為這項法令早該解除。

拜登說:「最高法院顯然在6月前不會有決定,與此同時,我們必須執行,但我認為該法令已過時。」

第42條公共衛生法令,是在特朗普總統任內於2020年3月時以防疫為理由實施,以阻截無證移民湧入美國尋求政治庇護。

聯邦政府可以引用該法令,無須舉行聽證會,就將尋求政治庇護的人士驅逐出境。

移民權益倡議人士對該法令提出訴訟,不過隨後遭19個共和黨執政的州做出反制訴訟,目前官司一路打到聯邦最高法院,預料最快在明年6月才會有結果。

因此週二最高法院的裁決宣告,在訴訟期間,第42條公共衛生法令會繼續執行數個月的時間,而目前等待在美墨邊境要進入美國尋求庇護的人士,還是不能如願。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。