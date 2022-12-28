聯邦最高法院裁定第42條公共衛生法令在訴訟期間將繼續實施

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聯邦最高法院週二裁定，第42條公共衛生法令在訴訟期間將會繼續實施，這項裁決結果，也讓很多在美墨邊境等待該法令失效的無證人士失望，對於法庭的裁決，拜登總統回應稱，會繼續執行該法律，但認為這項法令早該解除。

拜登說：「最高法院顯然在6月前不會有決定，與此同時，我們必須執行，但我認為該法令已過時。」

第42條公共衛生法令，是在特朗普總統任內於2020年3月時以防疫為理由實施，以阻截無證移民湧入美國尋求政治庇護。

聯邦政府可以引用該法令，無須舉行聽證會，就將尋求政治庇護的人士驅逐出境。

移民權益倡議人士對該法令提出訴訟，不過隨後遭19個共和黨執政的州做出反制訴訟，目前官司一路打到聯邦最高法院，預料最快在明年6月才會有結果。

因此週二最高法院的裁決宣告，在訴訟期間，第42條公共衛生法令會繼續執行數個月的時間，而目前等待在美墨邊境要進入美國尋求庇護的人士，還是不能如願。

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