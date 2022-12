拜登與家人外出渡假 將考慮是否連任

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與家人已經抵達加勒比海的美屬領地維爾京群島過新年,預料他在渡假期間,將會思考他的政治前途,特別是是否會競選連任的問題。

消息透露,拜登夫婦以及其他家庭成員,週二已經抵達加勒比海的維爾京群島渡假,慶祝新年的來臨。

根據CNN透露,這些家庭成員都支持拜登在2024年競選連任。

預料拜登在渡假期間,與家人討論他參選連任的前景,然後就會正式宣布他的計劃。

根據最近與拜登接觸過的人士透露,基本上拜登已經作出決定,另外一本名為《拜登的白宮內部》(The Fight of His Life: Inside of Biden’s White House)的新書揭露,拜登不信任部份負責保護他安全的特勤人員,這些特勤人員部份是來自南方的白人,強烈支持特朗普,是屬於所謂的「MAGA」派。

MAGA是特朗普的競選口號,意思是「令美國再次偉大」,國會對1月6號國會大樓衝擊事件的調查發現,特勤部刪除了當日絕大部份的通訊信息。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。