拜登與家人外出渡假 將考慮是否連任

December 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與家人已經抵達加勒比海的美屬領地維爾京群島過新年，預料他在渡假期間，將會思考他的政治前途，特別是是否會競選連任的問題。

消息透露，拜登夫婦以及其他家庭成員，週二已經抵達加勒比海的維爾京群島渡假，慶祝新年的來臨。

根據CNN透露，這些家庭成員都支持拜登在2024年競選連任。

預料拜登在渡假期間，與家人討論他參選連任的前景，然後就會正式宣布他的計劃。

根據最近與拜登接觸過的人士透露，基本上拜登已經作出決定，另外一本名為《拜登的白宮內部》（The Fight of His Life: Inside of Biden’s White House）的新書揭露，拜登不信任部份負責保護他安全的特勤人員，這些特勤人員部份是來自南方的白人，強烈支持特朗普，是屬於所謂的「MAGA」派。

MAGA是特朗普的競選口號，意思是「令美國再次偉大」，國會對1月6號國會大樓衝擊事件的調查發現，特勤部刪除了當日絕大部份的通訊信息。

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