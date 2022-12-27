舊金山日本埠旁現有9個可負擔房屋單位供長者申請

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山日本埠旁現有9個可負擔房屋單位，向62歲以上長者開放申請抽籤，還開放500個候補席位。

位於舊金山Western Addition社區Laguna街1280號，Western Park公寓現正開放9個可負擔房屋單位接受申請抽籤。

現有的房型包括4個studio開放式單位，月租為1,213元，及5個單睡房住宅單位，月租為1,386元。

申請人必須為62歲以上長者，年收入限制也依地區收入中位數50%為準，以兩人家庭為例，年總收入不得超過55,450元。

有興趣申請的人士，可於網上提交申請表格，截止時間是1月5日下午5點，當局將審核申請人資料，符合資格的人士將納入1月19日線上抽籤，抽出9位申請人，之後再抽籤納入500個候補名額中。

詳情可瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IhDl6UAF

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