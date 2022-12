研究顯示舊金山某些街道改為慢行街道後有助減少意外發生

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)某些街道在2020年開始被劃分成慢行街道,有研究顯示,這些街道有助大幅減少交通意外發生。

2020年春季正值疫情高峰,舊金山交通局當時在市內的某些地區設立慢行街道,慢行街道範圍內限速每小時15英里,並旨在將每天的行車量限於1000架次以內。

計劃原定目的是為了減少行車量,給予居民更多戶外活動及社交距離的空間,但有數據顯示,這些慢行街道的交通事故大幅減少。

根據舊金山紀事報的報導,列治文區Cabrillo街在設立慢行街前發生了13宗交通意外,在2020年8月設立慢行街後,就只發生了2宗,下跌約八成五。

而在另外一個交通黑點Shotwell街,設立慢行街前發生9宗交通意外,但設立慢行街之後,就發生一宗。

舊金山交通局將會在週二開會,決定是否將這些慢行街永久化。

有市民指,自從設立慢行街,塞車變得更加嚴重,慢行街帶來不便並應該取消。

