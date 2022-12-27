西南航空週一取消逾七成航班 大批旅客受影響

【KTSF 王蔚報導】

受北極風暴影響，自上週四起美國有大量航班取消，截至美東部時間週一晚8點，美國國內和國際航班取消了近3,900個，還有近7,500個航班被延誤，其中西南航空就取消了2850個航班，佔據了全國取消航班數的一大半。

截至美東時間晚上8點，總部位於達拉斯的西南航空公司已取消70%的航班，共超過2,850架次，據FlightAware稱，西南航空在週一下午的半小時內，就取消了大約300個航班。

西南航空公司在一份聲明中承認，本週末冬季風暴的持續影響，導致他們的服務中斷，受影響最嚴重的機場包括丹佛、拉斯維加斯、芝加哥Midway、巴爾的摩的BWI和達拉斯Love Field。

在科羅拉多機場，數百名被西南航空取消航班的乘客，排隊數小時等待重新預訂他們的航班。

儘管西南航空表示，其客戶服務熱線是滿員服務，但致電西南航空卻打不通。

西南航空把乘客分成兩個隊伍，一個是是托運行李的，週一就可以離開機場，另一隊是航班被取消，但不知何時能離開的乘客，他們問為什麼？

有旅客說：「令我困擾的是，我在網上查看到，西南航空於12月21日宣布緊急狀態，但他們仍然讓我們飛往丹佛，然後取消航班，你為什麼要把我們送到這裡？你為什麼把我們送到這個有緊急情況的地方？我是說它不合常理。」

西南航空表示，被取消航班的客戶，可以獲取全額退款，或永不過期的飛行積分，西南航空的執行長週日晚也告訴員工，公司目前面臨很多問題，他們需要實現運營現代化，而空服員工會則把大量航班取消歸咎公司的領導層。

西南航空公司空乘工會主席Lyn Montgomery說：「公司使用的電話系統失靈，他們沒有配備足夠的人力，給空乘人員做日程安排變更，這造成了連鎖反應，在全國造成了混亂

不少被取消航班的乘客，不得不在酒店，甚至是機場渡過聖誕節。

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