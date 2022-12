西南航空週一取消逾七成航班 大批旅客受影響

【KTSF 王蔚報導】

受北極風暴影響,自上週四起美國有大量航班取消,截至美東部時間週一晚8點,美國國內和國際航班取消了近3,900個,還有近7,500個航班被延誤,其中西南航空就取消了2850個航班,佔據了全國取消航班數的一大半。

截至美東時間晚上8點,總部位於達拉斯的西南航空公司已取消70%的航班,共超過2,850架次,據FlightAware稱,西南航空在週一下午的半小時內,就取消了大約300個航班。

西南航空公司在一份聲明中承認,本週末冬季風暴的持續影響,導致他們的服務中斷,受影響最嚴重的機場包括丹佛、拉斯維加斯、芝加哥Midway、巴爾的摩的BWI和達拉斯Love Field。

在科羅拉多機場,數百名被西南航空取消航班的乘客,排隊數小時等待重新預訂他們的航班。

儘管西南航空表示,其客戶服務熱線是滿員服務,但致電西南航空卻打不通。

西南航空把乘客分成兩個隊伍,一個是是托運行李的,週一就可以離開機場,另一隊是航班被取消,但不知何時能離開的乘客,他們問為什麼?

有旅客說:「令我困擾的是,我在網上查看到,西南航空於12月21日宣布緊急狀態,但他們仍然讓我們飛往丹佛,然後取消航班,你為什麼要把我們送到這裡?你為什麼把我們送到這個有緊急情況的地方?我是說它不合常理。」

西南航空表示,被取消航班的客戶,可以獲取全額退款,或永不過期的飛行積分,西南航空的執行長週日晚也告訴員工,公司目前面臨很多問題,他們需要實現運營現代化,而空服員工會則把大量航班取消歸咎公司的領導層。

西南航空公司空乘工會主席Lyn Montgomery說:「公司使用的電話系統失靈,他們沒有配備足夠的人力,給空乘人員做日程安排變更,這造成了連鎖反應,在全國造成了混亂

不少被取消航班的乘客,不得不在酒店,甚至是機場渡過聖誕節。

