週一是聖誕節補假,市民都把握時間購物,雖然物價上漲,但在假日期間,全國零售業銷售額有所增加。

信用卡公司Mastercard表示,今年節日季節,商戶都提供大量折扣吸引人流,而在通脹下,消費者購物時都避重就輕,四處尋找最划算的商品。

Mastercard表示,由11月1日至平安夜期間,全國零售業銷售額比去年增加7.6%,當中線上購物銷售額增加了10.6%,而民眾出外用餐亦增加超過15%。

雖然通脹自今年7月高峰以來逐漸回落,但物價高昂仍影響不少消費者的購物意欲。

