舊金山SoMa區一可負擔房屋單位開放申請購買

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山SoMa區現有一戶可負擔房屋單位開放申請購買。

位於舊金山Mission街1160號公寓大樓的911號單位，現正開放申請抽籤購買。

出售的可負擔房屋單位，房型為單睡房住宅單位，適合一至三人居住，目前售價為336,107元。

這個面積765平方呎的單位，附有冰箱、洗碗機、火爐烤箱及微波爐，大樓服務及設施也包括24小時監控、大廳管理員、健身房、室外烤肉區，沒有停車位，住戶需月付819元的HOA管理費。

申請人年收入限制以單人家庭為例，不得超過97,000元，三人家庭則不得超過124,700元。

有興趣申請的人士，可於網上提交申請表格，截止時間是1月4日星期三下午5點，當局將審核申請人資料，符合資格的人士將納入線上抽籤。

詳情請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IhDIjUAN

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