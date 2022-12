舊金山SoMa區一可負擔房屋單位開放申請購買

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山SoMa區現有一戶可負擔房屋單位開放申請購買。

位於舊金山Mission街1160號公寓大樓的911號單位,現正開放申請抽籤購買。

出售的可負擔房屋單位,房型為單睡房住宅單位,適合一至三人居住,目前售價為336,107元。

這個面積765平方呎的單位,附有冰箱、洗碗機、火爐烤箱及微波爐,大樓服務及設施也包括24小時監控、大廳管理員、健身房、室外烤肉區,沒有停車位,住戶需月付819元的HOA管理費。

申請人年收入限制以單人家庭為例,不得超過97,000元,三人家庭則不得超過124,700元。

有興趣申請的人士,可於網上提交申請表格,截止時間是1月4日星期三下午5點,當局將審核申請人資料,符合資格的人士將納入線上抽籤。

詳情請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IhDIjUAN

