兩亞裔東灣快餐店遭陌生男子騷擾 涉種族及性取向歧視（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

兩名亞裔日前在一間In-N-Out快餐店用餐時,遭受到種族主義和恐同言論,警方表示,已經拘捕了一名男子,罪名是涉嫌仇恨犯罪。

視頻中該名男子說:「你在拍自己吃東西?你們是奇怪的同性戀。」

事發地點是San Ramon的一間In-N-Out快餐店,Kim當時和她的朋友一邊食東西,一邊拍片,當時一個男人走過來發表種族主義和恐同言論,Kim和她的朋友當時震驚地笑了。

受害人Arine Kim說:「至少可以說,是一個震驚。」

片段顯示,該名男子第二次靠近,繼續騷擾他們,氣氛亦隨之改變。

來回持續了幾分鐘後,該名男子繼續向他們發起恐同和種族主義問題。

該名男子說:「你是日本人還是韓國人?」

受害人Elliot Ha說:「我是韓國人。」

該名男子說:「你是金正恩的男朋友嗎?」

Arine Kim受訪說:「警鐘在我們腦海中響起,就像我們處於危險之中。」

他們兩人表示,該名男子離開餐廳後,站在外面盯著他們看了幾分鐘。

Arine Kim說:「他透過窗盯著我們,看了10到15分鐘,他的目光從未從我們身上移開。」

最後該名男子終於離開現場,店員隨後將Kim和她的朋友帶到他們的車旁,以確保男子沒有潛伏在附近。

Elliot Ha說:「我們問了員工們,能不能送我們去我們的車,我們需要確保他不在附近,員工們非常樂於助人。」

這片的短片週六在TikTok上傳後,已經獲得了數百萬的觀看次數和數萬條評論。

另一方面,San Ramon警方表示,在聖誕節當日,亦收到了類似的投訴,相信是同一人所為。

警方表示,已經逮捕了一名男子,他是40歲的科羅拉多州Denver市居民Jordan Douglas Krah,他涉嫌觸犯仇視罪行。

