兩亞裔東灣快餐店遭陌生男子騷擾 涉種族及性取向歧視（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

兩名亞裔日前在一間In-N-Out快餐店用餐時，遭受到種族主義和恐同言論，警方表示，已經拘捕了一名男子，罪名是涉嫌仇恨犯罪。

視頻中該名男子說：「你在拍自己吃東西？你們是奇怪的同性戀。」

事發地點是San Ramon的一間In-N-Out快餐店，Kim當時和她的朋友一邊食東西，一邊拍片，當時一個男人走過來發表種族主義和恐同言論，Kim和她的朋友當時震驚地笑了。

受害人Arine Kim說：「至少可以說，是一個震驚。」

片段顯示，該名男子第二次靠近，繼續騷擾他們，氣氛亦隨之改變。

來回持續了幾分鐘後，該名男子繼續向他們發起恐同和種族主義問題。

該名男子說：「你是日本人還是韓國人？」

受害人Elliot Ha說：「我是韓國人。」

該名男子說：「你是金正恩的男朋友嗎？」

Arine Kim受訪說：「警鐘在我們腦海中響起，就像我們處於危險之中。」

他們兩人表示，該名男子離開餐廳後，站在外面盯著他們看了幾分鐘。

Arine Kim說：「他透過窗盯著我們，看了10到15分鐘，他的目光從未從我們身上移開。」

最後該名男子終於離開現場，店員隨後將Kim和她的朋友帶到他們的車旁，以確保男子沒有潛伏在附近。

Elliot Ha說：「我們問了員工們，能不能送我們去我們的車，我們需要確保他不在附近，員工們非常樂於助人。」

這片的短片週六在TikTok上傳後，已經獲得了數百萬的觀看次數和數萬條評論。

另一方面，San Ramon警方表示，在聖誕節當日，亦收到了類似的投訴，相信是同一人所為。

警方表示，已經逮捕了一名男子，他是40歲的科羅拉多州Denver市居民Jordan Douglas Krah，他涉嫌觸犯仇視罪行。

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