San Mateo縣發放5400萬元住房補助金 打擊無家可歸問題（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

San Mateo縣議會宣布發放5400萬元住房補助金,目標擴大可負擔房屋供應,打擊無家可歸問題。

San Mateo縣議會主席Don Horsley日前宣布,5400多萬元的房屋補助,將用來資助多達11個建案,建設1,069個可負擔房屋單位,這也創下縣內房屋補助的新高。

將獲得補助的11個建案遍布San Mateo縣,包括Daly City總計近200個單位、East Palo Alto136個單位,還有Menlo Park、南舊金山、Redwood City等城市。

而1,069個可負擔房屋單位中,279個單位將提供給無家可歸家庭及人士,196個單位則保留給極低收入家庭。

這筆補助金的來源,近2300萬元來自2016年3分之2選民投票通過,增加銷售稅的K提案,另外也有約2500萬元來自聯邦的救援計劃法案。

這次的房屋補助也是San Mateo縣自2013年發放的第10筆經費,縣府表示,將持續遵守承諾,為家庭、長者、身心障礙者、無家可歸等人士提供可負擔房屋。

