大氣河風暴吹襲灣區 雨量中度到重度（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

一股強大的大氣河風暴從西太平洋的關島來襲,因此國家氣象局預測,灣區週一晚和週二會下雨,雨量會是中度到重度,氣象局從週日開始發布防洪警告。

週一晚北灣開始落大雨,而大雨在夜間會向南移動,Sonoma和Santa Cruz沿海山脈將被高達5英寸的雨水浸透,到週二下午降雨量將減少。

國家氣象局說,聖荷西、舊金山(三藩市)和東灣的較低地區,可能會有一到兩英寸的降雨量,因此民眾要小心當地的局部洪水和道路封閉,尤其是週二早上出外的路。

與此同時,這股強大的大氣河流風暴將會帶來狂風,特別在沿岸和沿海地區。

在這個風暴過去之後,灣區每天都會有零星陣雨,並且直到新年前夕,天氣都會一直保持潮濕。

雖然灣區渡過了一個溫和的聖誕節週末,但全國大部份地區受到冬季風暴的影響,至少有29人死亡。

下週末,Sierra Nevada山脈高山區將出現多輪降雪,總降雪量將近三英尺。

所以國家氣象局提醒民眾,特別是有計劃出外旅行的人要保持警惕。

