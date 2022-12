聯邦政府計劃數個月內停止免費向市民提供Paxlovid（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在聯邦政府的幫助下,全國有接近600萬人免費獲得抗病毒口服藥Paxlovid,但聯邦政府近日計劃在數個月內停止免費向市民提供Paxlovid。

抗病毒口服藥Paxlovid,目前獲聯邦食物及藥物管理局(FDA)緊急授權,檢測呈陽性的市民可以到藥房或家庭醫生取得免費處方。

根據臨床測試,患病者在症狀出現五天內服藥,住院及死亡風險可以降低九成。

Pfizer藥廠目前以每盒530元的批發價,向聯邦政府出售了2000萬盒的Paxlovid,雖然Pfizer未有公佈如何定價,但預計Paxlovid在私營市場上,將會遠比530元貴。

根據聯邦衛生部,政府停止提供免費療程後,Paxlovid將會在明年中期在市面推出,這個意味著市民將需要好像購買抗生素這種藥物一樣,到藥房自資購買Paxlovid。

除此之外,聯邦政府亦會停止購買Pfizer的疫苗,代表Pfizer疫苗的價格,將會從30元飆升到120元一支。

