聯邦政府計劃數個月內停止免費向市民提供Paxlovid（視頻）

December 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

在聯邦政府的幫助下，全國有接近600萬人免費獲得抗病毒口服藥Paxlovid，但聯邦政府近日計劃在數個月內停止免費向市民提供Paxlovid。

抗病毒口服藥Paxlovid，目前獲聯邦食物及藥物管理局（FDA）緊急授權，檢測呈陽性的市民可以到藥房或家庭醫生取得免費處方。

根據臨床測試，患病者在症狀出現五天內服藥，住院及死亡風險可以降低九成。

Pfizer藥廠目前以每盒530元的批發價，向聯邦政府出售了2000萬盒的Paxlovid，雖然Pfizer未有公佈如何定價，但預計Paxlovid在私營市場上，將會遠比530元貴。

根據聯邦衛生部，政府停止提供免費療程後，Paxlovid將會在明年中期在市面推出，這個意味著市民將需要好像購買抗生素這種藥物一樣，到藥房自資購買Paxlovid。

除此之外，聯邦政府亦會停止購買Pfizer的疫苗，代表Pfizer疫苗的價格，將會從30元飆升到120元一支。

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