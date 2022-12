美國約3分之2地方持續面對北極寒流侵襲 至少55人死亡（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

全美約有3分之2地方在聖誕日早上持續面對北極寒流侵襲,暴風雪至今造成至少55人死亡,成千上萬的住戶和商業停電,交通運輸大混亂,單是週一就有2千班航機取消,其中位於美加邊境地區的紐約州Baffalo市附近,下雪接近4呎,該市有超過41人死亡,許多Baffalo社區仍然實施出行禁令,當局加派國民警衛軍人手協助救援。

這場世紀特大暴風雪橫掃美國3分之2地方,美國東岸、東南部和中西部,一些大城市的氣溫錄得幾十年來最寒冷的聖誕節,其中受暴風雪吹襲最嚴重是紐約州第二大城市Baffalo。

Baffalo市長Byron Brown說:「那些人死在街上,他們在暴風雪中,嘗試出外尋回死者,但迷失了方向,死在街上,死在車上的人是去尋回在寓所的死者,這股風暴很困難很危險,是一代人一遇的風暴。」

Baffalo市週一的氣溫仍然徘徊在冰點以下的華氏22度,Baffalo市所在的Erie縣,仍然進入緊急狀態,風力達到颶風程度加上下大雪,令到白濛濛一片,開車極度危險,也令緊急救援工作幾乎停頓。

紐約州州長Kathy Hochul表示,Baffalo市內幾乎所有消防車都被困住,當地機場積雪接近4呎,也要暫時關閉。

Erie縣與另外三個縣目前實施出行禁令,即是當局將會向在路面的非必要車輛開罰單,以免阻礙緊急車輛運送食物和燃料到醫院。

氣象預測,在Baffalo附近地區,這兩天可能下雪多達8呎至12呎,單是Baffalo市已有最少41人死亡。

紐約州將協助救援工作的國民警衛軍人手加倍至400人。

交通運輸方面,全國今天有最少2千航班取消。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。