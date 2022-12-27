美國約3分之2地方持續面對北極寒流侵襲 至少55人死亡（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

全美約有3分之2地方在聖誕日早上持續面對北極寒流侵襲，暴風雪至今造成至少55人死亡，成千上萬的住戶和商業停電，交通運輸大混亂，單是週一就有2千班航機取消，其中位於美加邊境地區的紐約州Baffalo市附近，下雪接近4呎，該市有超過41人死亡，許多Baffalo社區仍然實施出行禁令，當局加派國民警衛軍人手協助救援。

這場世紀特大暴風雪橫掃美國3分之2地方，美國東岸、東南部和中西部，一些大城市的氣溫錄得幾十年來最寒冷的聖誕節，其中受暴風雪吹襲最嚴重是紐約州第二大城市Baffalo。

Baffalo市長Byron Brown說：「那些人死在街上，他們在暴風雪中，嘗試出外尋回死者，但迷失了方向，死在街上，死在車上的人是去尋回在寓所的死者，這股風暴很困難很危險，是一代人一遇的風暴。」

Baffalo市週一的氣溫仍然徘徊在冰點以下的華氏22度，Baffalo市所在的Erie縣，仍然進入緊急狀態，風力達到颶風程度加上下大雪，令到白濛濛一片，開車極度危險，也令緊急救援工作幾乎停頓。

紐約州州長Kathy Hochul表示，Baffalo市內幾乎所有消防車都被困住，當地機場積雪接近4呎，也要暫時關閉。

Erie縣與另外三個縣目前實施出行禁令，即是當局將會向在路面的非必要車輛開罰單，以免阻礙緊急車輛運送食物和燃料到醫院。

氣象預測，在Baffalo附近地區，這兩天可能下雪多達8呎至12呎，單是Baffalo市已有最少41人死亡。

紐約州將協助救援工作的國民警衛軍人手加倍至400人。

交通運輸方面，全國今天有最少2千航班取消。

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