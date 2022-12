受暴風雪影響 灣區三大機場平均取消上百班航班

【KTSF 林子皓報導】

聖誕假期全美遭逢冬季暴風侵襲,在舊金山(三藩市)灣區的三大機場,平均就取消了接近上百班的班機,很多旅客選擇繼續等待,有些則直接取消行程,但怎樣找回託運行李成了意外的大考驗。

勞累加上滿滿的不開心,聖誕節全美遇到冬季暴風襲擊,班機跟旅客的遭遇都一樣,只能等待。

有旅客說:「就是一直延誤延誤延誤,到最後,我真的受夠了

在加州首府沙加緬度機場,聖誕節當天光延誤的班機超過上百班,取消的也超過90班,旅客不只是等班機就要數小時,如果班機取消,他們還要在這堆行李海中找回自己的托運行李。

Dainel Williams原本計劃聖誕節要去看自己的女兒,結果他的女兒是透過Facetime視訊,在機場拆開自己的聖誕禮物,而現在他的新挑戰是,要找到新的航班離開這裡。

Williams說:「我們現在可能要計劃好幾週,甚至一個月之後了,因為理論上我們只有幾天時間,結果票通通賣光了

除了在沙加緬度,灣區的三大機場也都不好過,舊金山國際機場、聖荷西機場和奧克蘭機場,要不就是飛機不飛,要不就是都是誤點,光這個週末三大機場,三大機場平均都取消了上百班的班機。

