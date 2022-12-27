受暴風雪影響 灣區三大機場平均取消上百班航班

【KTSF 林子皓報導】

聖誕假期全美遭逢冬季暴風侵襲，在舊金山（三藩市）灣區的三大機場，平均就取消了接近上百班的班機，很多旅客選擇繼續等待，有些則直接取消行程，但怎樣找回託運行李成了意外的大考驗。

勞累加上滿滿的不開心，聖誕節全美遇到冬季暴風襲擊，班機跟旅客的遭遇都一樣，只能等待。

有旅客說：「就是一直延誤延誤延誤，到最後，我真的受夠了

在加州首府沙加緬度機場，聖誕節當天光延誤的班機超過上百班，取消的也超過90班，旅客不只是等班機就要數小時，如果班機取消，他們還要在這堆行李海中找回自己的托運行李。

Dainel Williams原本計劃聖誕節要去看自己的女兒，結果他的女兒是透過Facetime視訊，在機場拆開自己的聖誕禮物，而現在他的新挑戰是，要找到新的航班離開這裡。

Williams說：「我們現在可能要計劃好幾週，甚至一個月之後了，因為理論上我們只有幾天時間，結果票通通賣光了

除了在沙加緬度，灣區的三大機場也都不好過，舊金山國際機場、聖荷西機場和奧克蘭機場，要不就是飛機不飛，要不就是都是誤點，光這個週末三大機場，三大機場平均都取消了上百班的班機。

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