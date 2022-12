【KTSF】

新的一年,瓦斯和電費都要漲價了。

太平洋煤電公司(PG&E)已獲批准電費明年1月起,每個月將調漲約7元。

瓦斯費之後也會上漲,最高可能達67元,原因是全球天然氣價格暴漲。

PG&E建議消費者暖氣不要開超過華氏68度,以幫忙節省能源也節省開支。

