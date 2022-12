影評：好萊塢的一段動盪歷史《巴比倫》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀二十年代的好萊塢,正準備從無聲步入有聲的階段 ,背後一段段盛衰歷史道不盡。

話說上世紀二十年代的好萊塢,城市外的豪宅舉辦著,奢侈的大型派對。年輕英俊男子Manny ,是派對幕後的工兵,也想要在電影圈中工作。一晚的派對中,一個有抱負、但也熱愛生活的Nellie,在沒有被邀請的情況下來到派對豪宅。Manny 幫了她,把她帶進屋內,卻也開始對Nellie 的單戀。Nellie 被發掘,在影壇的發展火速,成為明星。而Manny 在幕後的才華也令他平步青雲。但是Nellie 後來也在熒光燈下的焦點自焚,嗜賭的習慣威脅著她的生命。而一路來要幫助他的Manny,肯付出多少來拯救他的夢中情人。

期間,也見到影壇中的一些帶戲劇性的人物,包括一個事業被有聲電影威脅的影星、一個在種族歧視壓力下妥協的爵士喇叭樂手、一個同樣因為歧視而難以在好萊塢發展的華裔歌手、還有一個將所有觀察報導的娛樂記者,通過他們來透視好萊塢不同階層的人物。

這是曾獲得奧斯卡的導演Damien Chazelle 的第四部作品。他的人物經常自我鞭笞、犧牲,來達到追求的目標。這部《Babylon》最亮眼的部分,就是許多奢華的鏡頭。包括派對和大規模電影拍攝的大鏡頭,還有一些電影幕後的細節,都拍出叫人緬懷的畫面。

兩位主角也被電影的壯觀和內容印象深刻。

Margot Robbie 認為:“許多人會說這部電影,像是給好萊塢的情書。但對我來說,卻像是真愛。導演Damien 對電影和好萊塢的愛,就是摯愛。因為他不會避開醜陋的一面,我相信要是沒有見到不好的一面,就不能真的愛一樣事物。要是看到醜陋的一面,還是接受的話,這才是愛。而這部電影也讓人見到好萊塢不曾見過的鏡頭。這是一個放蕩不羈的時代,人們以為20年代思想和行為保守,但這其實不然。”

Diego Calva 則說:“這電影對我來說,代表著一個傳承與未來。因為電影的規模讓我感覺到,即使明天不再拍電影,我也已經完成參與一個時代的代表作中。以一個新人來說,這部影片為我開啟大門,讓我能夠在未來拍更多的影片。”

無可否認的,兩位主角是這視覺雜亂的影片中,鏡頭特別喜愛的人物。一出鏡,就叫人難以將眼神投向其他地方。

但是《Babylon》一幕幕的奢華鏡頭,似乎叫人眼花繚亂。電影中的眾多元素:例如演員的賣力演出、精心設計的拍攝手法、高成本的美術設計、尤其用心的配樂等,整體上卻缺少一個核心。看完電影之後,會感覺看到電影預算花在哪裡,但電影的精華卻似乎隱藏在人們看不見的地方。

《巴比倫 Babylon》觀感十足、卻叫人眼花繚亂。滿分五分中得三分半,可以欣賞 。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.babylonmovie.com/

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Babylon” Review: A feast for the senses

“Screening Room” reviews “Babylon”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.babylonmovie.com/

Now in theatres