北極風暴席捲美國大部份地區 上千航班取消

目前北極風暴席捲了美國大部份地區,懷俄明州氣溫驟降至華氏零下70度以下,中西部部份地區遭遇暴風雪,東北部可能會發生洪水,聖誕節前夕數百萬人面臨嚴寒天氣,駕車出門長途旅行的人要準備應急物品。

狂風呼嘯、氣溫驟降,數百萬人現在正遭遇可怕的北極風暴帶來的嚴寒挑戰。

猛烈的暴風雪令人暈頭轉向,懷俄明州Casper的風寒溫度,降至華氏負76度,就連南部的德州也被風雪波及,現在離聖誕節還有三天。

隨著狂風暴雪襲擊中西部,週四是旅行最困難的一天,有超過1,800個航班被取消。

拜登總統聽取了聯邦緊急事務管理局(FEMA)和國家氣象局的簡報。

愛荷華州Des Moines市長稱,這樣的天氣令人難以置信,呼籲居民留在家裡,除非絕對必要,否則不要外出。

俄勒岡州波特蘭市也在應對強烈冬季風暴來襲,收集物資來幫助嚴寒中的無家可歸者。

AAA估計,週五至1月2日期間,將有1.02億美國民眾駕車去長途旅行,建議這些人出門前打包一些必需品,如水、零食、毯子、外套、照明、應急包,為任何情況做好準備。

