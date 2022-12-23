美國指北韓向俄羅斯華格納僱傭兵團提供武器

December 23, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

白宮週四表示，俄羅斯的華格納僱傭兵團，從北韓接收一批武器，為俄羅斯攻打烏克蘭增加戰力。

白宮國安會發言人John Kirby週四發布語音簡報表示，美國情報官員已認定，北韓在上個月向華格納僱傭兵團完成一項武器交付，內容包括火箭和導彈等軍備，將用於烏克蘭戰場上。

白宮評估這批武器的數量，不至於改變烏克蘭戰場的戰力，但目前尚不確定北韓是否計劃付運更多軍事設備給俄羅斯。

白宮同時也加強警告關於華格納對戰爭參與的程度，尤其在烏東頓巴斯地區的活躍情況，甚至有俄國國防官員要聽命於華格納的指揮，華格納僱傭兵團的老闆是俄國總統普亭的盟友普里哥津（Yevgeny Prigozhin）。

美方評估這個集團在戰事中，每個月投入約1億美元，在烏克蘭共有約5萬人在戰鬥，包括約一萬名合約工，以及4萬名從監獄招來的罪犯。

對於美國的說法，北韓予駁斥，指有關的消息「毫無根據」，北韓也譴責美國向烏克蘭提供致命的武器。

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