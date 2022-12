【有線新聞】

法國巴黎發生槍擊案,至少3死多人傷,69歲疑兇被捕。

警方封鎖現場調查;當地周五早上,一名持槍男子在巴黎市中心一個庫爾德文化中心附近開了多槍、擊中多人,暫時未知動機。疑兇同樣受傷、正留醫。警方透露他有前科,一年前曾在難民營施襲,正朝種族方向調查。

槍擊案觸發大批庫爾德族人上街示威,認為族群的安全受到威脅,演變成騷亂及警民衝突,有人向警員投擲雜物,警員施放催淚彈。

有庫爾德人高唱民族歌曲,亦有人將不滿轉化成反土耳其情緒,並焚燒雜物洩憤。內政部長達爾馬寧稱,不肯定槍手是針對庫爾德人,但似乎是針對外地人,又下令警方加強保護庫爾德社群。

