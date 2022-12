【KTSF 朱慧琪報導】

百貨公司Target召回超過20萬張小孩毛毯,原因是有關產品有令小孩窒息的危險,至今已經導致兩名小孩死亡。

消費品安全委員會指,需要召回的毛毯,因為幼童可能會因拉開毛毯的拉鍊,並進入毯子內而被困,從而有窒息導致死亡的風險,至今當局已經收到四宗相關的報告,其中兩名女童死亡,分別是4歲和6歲。

涉事的毛毯重6磅,長60吋寬40吋,有八種花紋和顏色,製造地中國,售價是40元,受影響的市民可以帶毛毯回到Target退款。

查詢詳情,請點擊:https://www.cpsc.gov/

