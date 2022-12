舊金山工務局選定新垃圾桶設計 望大量生產能降低成本（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)工務局花費了近四年時間和超過55萬元的資金推行的垃圾桶試點計劃,終於有結果。

當局由籌備到落實,經過四年時間、超過55萬元資金,在去年夏天,公開測試六個試點垃圾桶,分別三個是定制、三個現成的產品。

工務局經過約2個半月的實測,在舊金山全市不同地點隨機放置52個垃圾桶,收集市民意見,最終,Slim Silhouette以更耐用、更能防止破壞和塗鴉,更容易於清潔而成為首選,即將成為新的垃圾桶設計。

而最終的版本在設計上將會有稍微改進,包括桶口大小、特定的鎖定裝置等,更希望的是降低成本,並大量生產,因為在試點階段,價格就引發爭議。

當時試點計劃中,垃圾桶成本超過一萬元,當局爭取每個成本控制在3千元內,逐步更換市內3千多個公共垃圾桶。

現有的綠色垃圾桶,由1993年以來沿用至今經常滿瀉,並且很容易遭到破壞。

