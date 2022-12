舊金山外日落區淩晨一楝住宅發生火警

【KTSF】

舊金山(三藩市)Outter Sunset外日落區週五淩晨一楝住宅發生火警。

消防指,一級火警發生在凌晨1時34分,35th Ave 1479號的住宅,屋內只有一個人,火警撲滅後無需徹離,起因仍在調查。

LAST NIGHT

1-ALARM 1479 35TH AV, 01:34 AM- 2:00 AM

1 VICTIM TAKEN TO BURN UNIT

NO DISPLACED AT THIS TIME

UNDER INVESTIGATION pic.twitter.com/OgIdRRtGk5 — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) December 23, 2022

