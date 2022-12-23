舊金山Marin食物庫徵召義工 呼籲社區人士捐款

【KTSF 周正鈞報導】

通脹壓力導致食物價格上升，很多低收入家庭需要依賴食物庫來渡日，舊金山（三藩市）Marin食物庫就呼籲社區人士捐款。

舊金山Marin食物庫的聲明指，現時機構每星期服務大概56,000個家庭，疫情前則每星期服務約32,000個家庭，他們最近作的調查報告也顯示，近6千名領取食物的人當中，有72%的人財政上還沒有回復至疫情前，最新消費物價指數也顯示，舊金山都會區的食物格價比去年同期上升10%。

機構又指出，今年廠商捐贈的食物減少了25%，食物庫今年的節日菜單開銷也有增加，雞隻的成本就比去年升了超過一倍，雞蛋成本也上升接近九成，派發食物用車的燃油費也上升了6成。

舊金山Marin食物庫表示，已經有其他合作單位願意作捐款金額配對，除了捐款，食物庫指明年1至2月也需要大量義工，市民可以去http://sfmfoodbank.org網站登記。

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