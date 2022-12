舊金山Marin食物庫徵召義工 呼籲社區人士捐款

【KTSF 周正鈞報導】

通脹壓力導致食物價格上升,很多低收入家庭需要依賴食物庫來渡日,舊金山(三藩市)Marin食物庫就呼籲社區人士捐款。

舊金山Marin食物庫的聲明指,現時機構每星期服務大概56,000個家庭,疫情前則每星期服務約32,000個家庭,他們最近作的調查報告也顯示,近6千名領取食物的人當中,有72%的人財政上還沒有回復至疫情前,最新消費物價指數也顯示,舊金山都會區的食物格價比去年同期上升10%。

機構又指出,今年廠商捐贈的食物減少了25%,食物庫今年的節日菜單開銷也有增加,雞隻的成本就比去年升了超過一倍,雞蛋成本也上升接近九成,派發食物用車的燃油費也上升了6成。

舊金山Marin食物庫表示,已經有其他合作單位願意作捐款金額配對,除了捐款,食物庫指明年1至2月也需要大量義工,市民可以去http://sfmfoodbank.org網站登記。

