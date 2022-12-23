舊金山週四發生多宗罪案 4宗受害人是亞裔

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）週四發生多宗罪案，當中有4宗受害人均為亞裔，年齡介乎18至57歲。

根據舊金山警方資料，週四發生的幾宗受害人都是亞裔的罪案，第一宗發生在下午5點46分，Portola區的Bacon夾Brussels Ave，事主為43歲的亞裔女性，疑犯是非洲裔男子，搶走事主手袋電話及現金後，登上一部灰色四門房車逃去。

另一宗企圖搶劫就發生在約半小時後，在Somerset街400號路段，與上一宗劫案地點只隔兩個路口，事主為20歲亞裔女性，一名年約20歲的非洲裔男子，持有不明武器，企圖搶去事主的手袋。

疑犯中等身材，身穿黑色外套，事主沒有財物損失。

另一宗發生在灣景區的Silver Terrace，週四晚上大概8點38分，一名57歲亞裔女子，在Newhall街1800路段，被一名29歲亞裔女子推跌，事主頭部撞上地面受傷，無生命危險。

發生在舊金山Mission Bay區4街夾Berry街，兩名15至20歲的男子，其中一個為拉美裔，持械搶劫一名18歲亞裔男子，搶走銀包及頸鍊後，登上一部白色房車逃走。

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