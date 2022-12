舊金山週四發生多宗罪案 4宗受害人是亞裔

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)週四發生多宗罪案,當中有4宗受害人均為亞裔,年齡介乎18至57歲。

根據舊金山警方資料,週四發生的幾宗受害人都是亞裔的罪案,第一宗發生在下午5點46分,Portola區的Bacon夾Brussels Ave,事主為43歲的亞裔女性,疑犯是非洲裔男子,搶走事主手袋電話及現金後,登上一部灰色四門房車逃去。

另一宗企圖搶劫就發生在約半小時後,在Somerset街400號路段,與上一宗劫案地點只隔兩個路口,事主為20歲亞裔女性,一名年約20歲的非洲裔男子,持有不明武器,企圖搶去事主的手袋。

疑犯中等身材,身穿黑色外套,事主沒有財物損失。

另一宗發生在灣景區的Silver Terrace,週四晚上大概8點38分,一名57歲亞裔女子,在Newhall街1800路段,被一名29歲亞裔女子推跌,事主頭部撞上地面受傷,無生命危險。

發生在舊金山Mission Bay區4街夾Berry街,兩名15至20歲的男子,其中一個為拉美裔,持械搶劫一名18歲亞裔男子,搶走銀包及頸鍊後,登上一部白色房車逃走。

