國會參議院週四表決通過約值1.7萬億元的政府開支法案,從而可以避免聯邦政府停擺,法案下一步在稍後提交眾議院審議。

參議院週四以68比29大多數票通過1.7萬億元的政府開支法案,令聯邦政府得以運作至明年9月底,法案包含8,580億元軍事和國防開支撥款,7,720億元推行國內計劃,以及有近500億元援助烏克蘭,並分五年給予台灣100億的無償軍援。

要贏得共和黨人的票,令法案在參議院過關,民主黨人同意增加軍事和國防撥款,法案稍後提交眾議院審議表決,然後由總統拜登簽署生效。

