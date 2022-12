聖荷西市長宣布首個利用教會土地建蓋可負擔房屋項目（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo週四宣布,第一個利用教會土地所建蓋的可負擔房屋,預計於明年開工。

Liccardo在稍早的記者會上表示,可負擔房屋建案在尋找土地開發時,往往都會碰壁,也會聽到周邊的居民說「not in my backyard」,「不要在我家後院」,但是透過聖荷西市府通過的「Yes in God’s backyard」,「在上帝的後院」計劃,100%的可負擔房屋建案,將可以在教堂、寺廟、清真寺及宗教所有地上建蓋。

而Cathedral of Faith將會是聖荷西第一個透過此計劃,建蓋可負擔房屋的宗教組織,Cathedral of Faith在Curtner大道鄰近87號公路,有14英畝的土地,在疫情期間作為發送食物的空地,在未來將作為可負擔房屋的建地,提供237個可負擔房屋單位給低和極低收入的住戶。

其中78個單位給長者,159個單位給家庭,建案預計在2023年初正式獲得核准,並在年底動工。

與市府合作,Cathedral of Faith希望攜手打擊市內的缺房問題,提供住房給更多有需要的人士。

