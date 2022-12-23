聖荷西市長宣布首個利用教會土地建蓋可負擔房屋項目（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo週四宣布，第一個利用教會土地所建蓋的可負擔房屋，預計於明年開工。

Liccardo在稍早的記者會上表示，可負擔房屋建案在尋找土地開發時，往往都會碰壁，也會聽到周邊的居民說「not in my backyard」，「不要在我家後院」，但是透過聖荷西市府通過的「Yes in God’s backyard」，「在上帝的後院」計劃，100%的可負擔房屋建案，將可以在教堂、寺廟、清真寺及宗教所有地上建蓋。

而Cathedral of Faith將會是聖荷西第一個透過此計劃，建蓋可負擔房屋的宗教組織，Cathedral of Faith在Curtner大道鄰近87號公路，有14英畝的土地，在疫情期間作為發送食物的空地，在未來將作為可負擔房屋的建地，提供237個可負擔房屋單位給低和極低收入的住戶。

其中78個單位給長者，159個單位給家庭，建案預計在2023年初正式獲得核准，並在年底動工。

與市府合作，Cathedral of Faith希望攜手打擊市內的缺房問題，提供住房給更多有需要的人士。

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