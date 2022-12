【KTSF 尹晉豪報導】

有四名疑犯搶劫Palo Alto一間7-11便利店。

週三晚上11時15左右,Palo Alto警方接到Colorado Avenue 708號7-11便利店一名店員的報案,指商店剛剛被四名疑犯搶劫,他們的車輛其後沿Colorado Avenue向東逃去。

調查顯示,疑犯搶走了現金和幾盒香煙,店員沒有受傷,他指四名疑犯為未滿15歲的非洲裔少年,作案時穿著連帽衛衣和戴口罩,涉案的車是一輛深色舊款房車。

這家7-11前年12月也曾被搶劫,任何人如有案件線索,可致電(650) 329-2413。

