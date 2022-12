【KTSF】

年末將近,奧克蘭警方提醒民眾,在跨年玩樂之餘,也要遵守法規,不要酒後危險上路。

奧克蘭警方公佈將在12月31日晚間6點起至隔日清晨3點半,於市內未公開的路段實施臨檢,提醒駕駛人不要在喝酒、吸食大麻,或使用其他具有影響性的藥物後上路。

若遭檢測出酒精或藥品反應,駕駛人將面對酒駕初犯罪名,約13,500元的罰款,並遭吊銷駕照。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。