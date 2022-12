【KTSF】

據報串流平台Netflix,將會在2023年初正式向密碼共享者收取額外費用。

根據華爾街日報,Neflix計劃在2023年開始,向所有共享密碼的用戶收費,收取的金額未有正式公佈,但很大可能會收取額外3元,原因是該公司在多個國家推行的試驗計劃,向共享密碼的用戶收取3元。

Netflix會根據IP位址、帳戶活動記錄等來執行,當Netflix發現不尋常的登入地點,就會將驗證碼發給帳號持有人,並要在15分鐘內回覆。

